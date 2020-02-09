Заря обыграла Флямуртари, Супряга забил за СК Днепр-1: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы провели очередные спарринги в рамках подготовки ко второй части сезона. 9 февраля представители УПЛ одержали 3 победы.

Товарищеские матчи

Заря – Флямуртари – 1:0

Гол: Белоцерковец, 75.

Львов – Мура – 2:0

Голы: Алваро, 25 (пен), Сабино.

СК Днепр-1 – Жетысу – 1:1

Голы: Супряга, 27 – Наумов, 65.

Александрия – Атырау – 0:2

Александрия – Кызыл-Жар – 2:0

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Подопечные Виктора Скрипника дрержали очередную победу на тренировочных сборах. На этот раз жертвой Зари стал албанский Флямуртари. Единственный гол в составе луганской команды забил 20-летний Владимир Белоцерковец

Львов благодаря голам бразильцев обыграл словенский Муру. Для подопечных Егише Меликяна это третья победа в спарринге подряд.

Александрия провела два спарринга в день – оба против команд из Казахстана. Подопечные Шарана уступили Атырау, а затем обыграли Кызыл-Жар.

Владислав Супряга отметился голом в матче против казахского Жетысу. Команда Дмитрия Михайленко свой матч сыграла вничью.

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