Заря сформировала предварительный список игроков, которые будут защищать цвета клуба в следующей кампании.

Луганчане в своих соцсетях обнародовали заявку из 25 футболистов, среди которых трое вратарей.

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Внимание привлекает таинственное отсутствие капитана Никиты Шевченко и форварда Александра Гладкого. Лишь один легионер согласился вернуться в расположение Зари – бразилец Кристиан Фагундес. Зато есть большой десант арендованных из Динамо. К Алибекову и Булеце добавились Вантух, Михайленко и Бражко.

Новый сезон должен начаться для Зари 4 августа. Подопечные ван Леувена встретятся с победителем пары Влазния (Албания) / Университет Крайова (Румыния) в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций.

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