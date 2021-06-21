Луганчане вылетят в турецкий Бурдур уже 24 июня и будет проводить там тренировочные сборы до 14 июля, сообщает официальный сайт Зари.

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В общем, подопечные Скрипника проведут 5 товарищеских встреч в Турции. 27 июня Заря проведет сразу 2 поединка – с сербским Пролетером утром, а вечером с болгарским Ботевом (о времени поединков станет известно позже). 1 июля на луганчан ожидает матч с румынским Металоглобусом, 8 июля – повторный поединок с Пролетером, а завершатся сборы матчем с местным Аланьяспором 13 июля.

Напомним, что Заря по итогам сезона 2020/21 заняла третье место в чемпионате Украины и добралась до финала Кубка Украины.

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