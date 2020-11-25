Команда Виктора Скрипника отправилась в Грецию на поединок 4 тура Лиги Европы против АЕКа из Афин.

Сегодня, 25 ноября, около 11:00 самолет с украинской командой взял курс на Афины. В списке Виктора Скрипника нашлось место 20 футболистам, информирует официальный сайт луганского клуба.

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Вечером главный тренер Зари и один из игроков дадут пресс-конференцию (начало – в 18:30), а команда проведет предматчевую тренировку, которая стартует в 19:00 по Киеву.

Матч АЕК – Заря стартует 26 ноября в 19:55. После трех туров луганская команда замыкает турнирную таблицу группы G, проиграв все предыдущие поединки. АЕК имеет в активе 3 пункта, Брага – 6. Лидирует Лестер, который набрал максимальное количество очков.

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