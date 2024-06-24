Заря на официальной Facebook-странице сообщила о приходе 24-летнего правого защитника из Словении Жана Тронтеля.

Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом МЛС – трансфер состоится после Евро-2024

Отмечается, что с игроком подписали долгосрочный контракт, однако срок соглашения клуб не разглашает. Последним клубом Жана была Мура, также его вызвали в юношеские и молодежные сборные Словении.

В прошлом сезоне Тронтель сыграл за Муру в 32 матчах, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами. До этого выступал за клуб Браво (132 матча, 2 гола и 14 результативных передач).

СК Днепр-1 на выход – известно, кто может заменить команду Максимова в УПЛ