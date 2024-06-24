Заря объявила первого летнего новичка из Европы
10:40 - Читати українською
Словенский защитник Жан Тронтель стал первым усилением луганчан этим летом.
Заря на официальной Facebook-странице сообщила о приходе 24-летнего правого защитника из Словении Жана Тронтеля.
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Отмечается, что с игроком подписали долгосрочный контракт, однако срок соглашения клуб не разглашает. Последним клубом Жана была Мура, также его вызвали в юношеские и молодежные сборные Словении.
В прошлом сезоне Тронтель сыграл за Муру в 32 матчах, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами. До этого выступал за клуб Браво (132 матча, 2 гола и 14 результативных передач).
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