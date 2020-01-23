Заря объявила об уходе Ураты – он не сыграл ни одного матча за команду

Луганский клуб прекратил сотрудничество с хавбеком Ицуки Уратой, который не сыграл ни одного матча за команду Скрипника в текущем сезоне.

Украинский клуб расторг контракт с 22-летним японским легионером Ицуки Уратой, информирует официальный сайт Зари. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию.

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Напомним, Урата перешел в Зарю в марте 2019 года. Он подписал контракт сроком на 3 года, но так ни разу и не попал в заявку на матч УПЛ.

Урата играл за молодежные сборные Японии всех возрастов. Предыдущим клубом Ицуки был Гираванс Кутакуши.

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