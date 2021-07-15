Заря объявила об уходе еще одного украинского исполнителя
Сергей Гринь больше не будет защищать цвета луганчан, сообщает официальный сайт Зари.
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Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию и прекратили сотрудничество. Украинец присоединился к луганскому клуба в октябре прошлого года, провел за команду 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
Отметим, что Гринь является воспитанником Шахтера, а за свою карьеру успел поиграть за Мариуполь, Олимпик, Арсенал-Киев, Верес и датский Вайле.
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