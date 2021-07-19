Снурницын стал полноценным игроком луганчан, подписав контракт сроком на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что защитник покинул Олимпик по завершении текущего сезона на правах свободного агента и находился на просмотре в Десне, после чего игрок отправился в расположение Зари. Снурницын имеет опыт выступлений в составе молодежной и юношеской сборных Украины.

К слову, Игорь провел 18 матчей в составе Олимпика в прошлом сезоне, однако результативными действиями не отличался.

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