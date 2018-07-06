Заря объявила о трансфере Рафаэля Силвы

ЧМ 2018 — 5 июль 534
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"Проклятие граффити": Неймар может покинуть ЧМ-2018 вслед за Роналду и Месси
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Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в РеалеИспания — 5 июль 2231
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ЧМ-2018 Колумбия – Англия: команда Саутгейта драматично выходит в 1/4, или Когда Харри встретил ЕрриЧМ 2018 — 4 июль 3889
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ЧС-2018: Англія поборола своє головне прокляття, Саутгейт реабілітувався, а за цим спостерігали понад 24 млн англійцівЧМ 2018 — 4 июль 238
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"Наче вперше займатися сексом". Салах нагадував випускника інфізу, Клопп – викладача квантової фізики, а Зідан усміхавсяИнтервью — 4 июль 379
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