Заря объявила о трансфере Рафаэля Силвы

Луганская Заря усилилась бразильским форвардом.

Рафаэль Силва успешно прошел медобследование и подписал контракт с Зарей, сообщает официальный сайт луганчан.

Рафаилов: Заря будет судиться с телеканалом Футбол

Соглашение рассчитано на три года. Форвард играл на родине за малоизвестные Луверденсе (32 матча, 5 мячей) и Асосиасао Атлетика Понте-Прета (14 поединков, 2 гола), а также японскую Албирекс Ниигата.

Карпаты подписали воспитанника Динамо Ковтуна

Отметим, Силва играет на позиции форварда, однако может сыграть на позиции левого или правого вингера.