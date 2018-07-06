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Заря объявила о трансфере Рафаэля Силвы

5 июля 23:38 55 Читати українською
Заря объявила о трансфере Рафаэля Силвы
Рафаэль Силва подписал контракт с луганчанами / ФК Заря

Луганская Заря усилилась бразильским форвардом.

Рафаэль Силва успешно прошел медобследование и подписал контракт с Зарей, сообщает официальный сайт луганчан.

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Соглашение рассчитано на три года. Форвард играл на родине за малоизвестные Луверденсе (32 матча, 5 мячей) и Асосиасао Атлетика Понте-Прета (14 поединков, 2 гола), а также японскую Албирекс Ниигата.

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Отметим, Силва играет на позиции форварда, однако может сыграть на позиции левого или правого вингера.

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Заря Заря Трансферы чемпионата Украины Рафаэль Силва Рафаэль Силва
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