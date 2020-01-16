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Заря объявила о трансфере хорвата Цвека

16 января 12:33 629 Читати українською
Заря объявила о трансфере хорвата Цвека
Ловро Цвек / фото: Vid Ponikvar

Луганская Заря усилила состав хорватским хавбеком Ловро Цвека.

Ловро Цвек подписал соглашение с Зарей сроком на два с половиной года, сообщает официальный сайт луганчан.

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Отмечается, что Ловро уже присоединился к Заре и включился в тренировочный процесс. Футболист может сыграть на позиции опорного полузащитника, а также справа в полузащите.

Хорват выступать за луганчан под 4-м номером. Добавим, что Цвек выступал за сборную Хорватии U-20, проведя 2 матча.

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Ловро Цвек – игрок «Зари» Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской «Зари». Контракт рассчитан на два с половиной года. Ловро уже присоединился к нашей команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа. Имя и фамилия: Ловро Цвек. Гражданство: Хорватия. Дата рождения: 06.07.1995. Амплуа: Полузащитник. Игровой номер: 4. Рост: 183 см. Экс-клуб: «Сеница» (Словакия). Выступал за клубы: «Целе», «Заврч», «Алюминий» (все Словения), «Сеница» (Словакия). Кроме того, был задействован в составе сборной Хорватии Ю-20, где провёл две игры. В «Заре» Ловро будет играть под 4-м номером. #зоря #зорялуганськ #заря #зарялуганск

Допис, поширений Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

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