Заря объявила о трансфере бразильца
11:23 - Читати українською
Бразильский вингер Кристиан уже прибыл в расположение Зари на тренировочном сборе.
Кристиан подписал контракт с луганчанами сроком на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.
Заря провела два спарринга в день – подопечным Скрипника не удалось победить в обоих поединках
Отмечается, что бразилец выступает на правом фланге атаки, хотя может сыграть слева. Последние полгода он провел в составе Ботафого, а права на игрока принадлежали Бразил-РС.
К слову, в прошлом сезоне Кристиан провел только 5 матчей, не записав в свой актив результативных действий.
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