Луганский клуб определился с квартетом спарринг-партнеров в рамках подготовки к новому сезону.

Заря на своем сайте назвала четырех соперников, с которыми сыграет на сборах в Словении.

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Первую товарищескую игру команда Юрия Коваля и Младена Бартуловича проведет 2 июля против венгерского МТК (коллектив из Будапешта прошлый сезон завершил на восьмой строчке турнирной таблицы).

Спустя 6 дней, 8 июля, Заря сыграет с одним из лидеров чемпионата Боснии и Герцеговины последних лет – Зрински. По итогам прошлого первенства команда стала второй, уступив двумя очками Борацу, зато смогла завоевать Кубок страны.

19-го июля луганчане будут спарринговать с загребским клубом Локомотива, который в чемпионате Хорватии финишировал пятым.

Еще одну игру Заря проведет 23-го июля с представителем чемпионата Саудовской Аравии – Аль-Раэдом. Он завершил сезон двенадцатым, однако известен украинским болельщикам тем, что его тренирует экс-коуч Карпат, СК Днепр-1 и Шахтера Игорь Йовичевич.

Кроме этих поединков, в планах Зари еще два контрольных матча, но даты и соперники будут названы позже.

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