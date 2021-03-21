Заря начинала с центра поля и сразу бросилась в атаку. Получилось опасно – Гладкого выводили на удар, но Александр нарушил правила в борьбе с защитником. Хозяева, очевидно, намек поняли, поэтому попытались переместить игру на противоположную половину поля. Колос больше держал мяч, а при потере сразу пытался прессинговать. Преимущественно эти попытки были успешными, но после потерь становилось очень опасно у ворот Волынца.

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Владение ковалёвцев никак перерастало в опасные моменты. А вот луганчане традиционно давали мастер-класс в быстрых атаках. Классный момент имел Кочергин. Владислав после забега от цетрального круга из пределов штрафной пробил очень неточно. В дальнейшем защитники действовали более осмотрительно. Однако в середине тайма случился настоящий провал. Трое луганчан выходили на ворота соперника против одинокого Чурко. Вячеслав грамотно перекрыл траекторию передачи и заблокировал прострел. Чуть позже ситуация повторилась, но на этот раз с пасом замедлил Громов.

Моментов у подопечных Виктора Скрипника было предостаточно. Подводила только реализация. Причем, здесь речь идет исключительно о мастерстве игроков атаки, ведь не скажешь, что у Волынца было много работы. Парадокс, но увеличив процент владения мячом, Заря потеряла в остроте. Более того, гости даже пропустили. По иронии судьбы, после контратаки. Футболисты Колоса все разыграли, как по нотам. В завершении атаки мяч на линии вратарской получил Лысенко. Владимир имел столько свободного времени и пространства, что позволил себе сделать несколько касаний перед тем, как нанести роковой удар. До конца тайма оставались считанные минуты, за которые результат больше не изменился.

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Вторая половина началась с активности хозяев, но удары наносились исключительно из-за пределов штрафной. Сначала стрелял Чурко (неточно), затем бил Богданов (рядом со штангой), а Милько исполнил совсем неудачно. Впоследствии все тот же Чурко накрутил нескольких оппонентов на правом фланге и пробил – Никола Василь вытащил мяч из-под дальней штанги. До 60-й минуты Заря не то что об атаке не думала, а даже на чужую половину поля выходила с большими проблемами – только через дальние передачи. Прессинг хозяев работал очень эффективно.

Виктор Скрипник решил повлиять на игру заменами, бросив в бой трех свежих игроков в течение двух минут. Это сразу дало результат. Прежде всего должны говорить о Шахабе. Иранец добавил вариативности в последней трети и стал автором самого опасного удара Зари в отчетном матче – Волынец вытащил из-под перекладины. Уловил настрой партнера Юрченко, который тоже мощно стрелял с линии штрафной – мяч на себя принял один из защитников. Можем констатировать, что оборона хозяев начала давать трещины.

Заря атаковала все острее. Казалось, Колос отбивался из последних сил, но чуть не забил во второй раз. После подачи с углового во вратарской хозяев возник настоящий пожар. От пропущенного спас Абу-Ханна, который вынес мяч с линии ворот. Заключительные минуты прошли под тотальным давлением луганчан. Только голкипер остался на своей половине. Хотя хозяева защищались хаотично, но все же сумели не пропустить.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса. Заря потеряла отличный шанс приблизиться к Шахтеру на расстояние в 4 очка, имея игру в запасе. Зато подопечные Руслана Костышина уже могут говорить об амбициях на медали – до третьего места всего три пункта отставания.

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