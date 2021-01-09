Как известно, после выхода из отпуска и втягивающего сбора в Запорожье Заря отправилась на зимние сборы в турецкий Белек, где пробудет до 7 февраля.

Заря вышла из отпуска – впереди зарубежный сбор и 8 спаррингов

Тренерский штаб "мужиков" не взял с собой сразу четырех игроков основы, сообщает официальный сайт луганчан. В частности, готовиться с командой ко второй части сезона в Турции не будут вратарь Заури Махарадзе, защитник Максим Гречкин, хавбек Игорь Чайковский и форвард Михаил Перович.

К слову, 27-летний Махарадзе в этом сезоне не сыграл ни одного матча, поскольку пропустил начало сезона из-за травмы, а в общую группу вернулся только в ноябре. 24-летний Гречкин провел за первую команду 3 матча, 29-летний Чайковский дважды выходил на поле в сезоне, а 23-летний Перович отметился голевой передачей в 15 матчах.

Таким образом, на сбор отправились следующие футболисты: Владислав Кочергин, Артем Громов, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Александр Гладкий, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Мацапура, Сергей Гринь, Егор Назарина, Денис Фаворов, Сергей Демченко, Даниил Алефиренко, Максим Казаков, Владислав Емец, Артем Мильченко, Антон Жилкин, Никола Василь, Аллахьяр Сайядманеш и Жуниньо.

В связи с тем, что положительные тесты на коронавирус оказались у Джоэля Абу Ханны, Максима Лунева и Андреаса Циганикса, эти футболисты присоединятся к команде после выздоровления. 14 января к Заре так же присоединятся Ловро Цвек и Агрон Руфати, которые завершают курс восстановления после травм.

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