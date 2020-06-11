toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ

Заря не сможет рассчитывать на Шевченко до конца сезона

12:45 59 Читати українською
Заря не сможет рассчитывать на Шевченко до конца сезона
Никита Шевченко / Сайт Зари

Голкипер Зари Никита Шевченко вынужден сконцентрироваться исключительно на выступлениях в следующей кампании.

 

Страж ворот луганчан не успеет залечить травму в ближайшие месяцы, утверждает сайт телеканалов "Футбол".

Скрипник отреагировал на слухи о финансовом кризисе в Заре – команда готовится к важной битве с Динамо

Шевченко разорвал ахилл на зимних сборах, поэтому пропустил все матчи после паузы. В течение первого этапа чемпионата Украины Никита был основным голкипером Зари, а также выполнял функции капитана – 22 матча, из которых 9 были "сухими".

Напомним, в ближайшем поединке команда Виктора Скрипника будет принимать Динамо, с которым делит вторую строчку турнирной таблицы. Начало игры – 13 июня в 17:00 по киевскому времени.

Безумие в Югославии, исчезновение клубов в Китае и шальная ничья 5:5: вокруг света за 800 слов

blog_ava
Де Пена – о жизни в Украине: Это не та страна, где у меня много друзей
06:30
316
Теги
Заря - Динамо Киев Никита Шевченко Никита Шевченко Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
56
мин
Севилья
23:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук