Заря не сможет рассчитывать на Шевченко до конца сезона

Голкипер Зари Никита Шевченко вынужден сконцентрироваться исключительно на выступлениях в следующей кампании.

Страж ворот луганчан не успеет залечить травму в ближайшие месяцы, утверждает сайт телеканалов "Футбол".

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Шевченко разорвал ахилл на зимних сборах, поэтому пропустил все матчи после паузы. В течение первого этапа чемпионата Украины Никита был основным голкипером Зари, а также выполнял функции капитана – 22 матча, из которых 9 были "сухими".

Напомним, в ближайшем поединке команда Виктора Скрипника будет принимать Динамо, с которым делит вторую строчку турнирной таблицы. Начало игры – 13 июня в 17:00 по киевскому времени.

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