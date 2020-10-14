Как известно, Евгений Чеберко перешел в австрийский клуб в середине июля из луганской Зари, подписав соглашение до 2024 года. Луганчане получили за него 300 тысяч евро. В середине сентября украинец даже успел дебютировать за новую команду в матче против Тироля – он вышел с первых минут и провел на поле первый тайм. Этот поединок стал пока единственным в карьере защитника.

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Позже в СМИ появилась информация о возможном возвращении Евгения в УПЛ – предыдущий клуб Чеберко стремился к переходу своего игрока, однако стороны не смогли договориться об условиях трансфера. Журналист программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, что помешало камбэку украинца.

В австрийский ЛАСК пришел новый тренер, который не видел в составе украинского легионера, хотя команда и играет в три защитника. Планировалось, что его вернут в Зарю на правах аренды. Однако 4 октября в матче австрийской Бундеслиги против Рапида один из защитников получил травму, а другой был удален с поля. Поэтому ЛАСК решил оставить Чеберко.

Напомним, команда Евгения после 4 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Австрии 5 место, имея в своем активе 7 очков.

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