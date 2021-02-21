Форвард Аллахьяр Сайядманеш вряд ли останется в Заре после завершения арендного договора с Фенербахче.

Луганский клуб не может позволить себе выкуп 19-летнего нападающего у "канареек", утверждает Fotospor.

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Аренда Сайядманеша рассчитана до конца 2021 года. Ранее сообщалось, что сумма выкупа составляет 1,5 млн евро. Зимой Заря уже успела потратить деньги на другого иранского нападающего – по неофициальным данным, Захеди Шахаб обошелся луганчанам в 300 тысяч евро.

Добавим, что Сайядманеш провел в текущем сезоне 13 матчей, отличился 3 голами и одним ассистом.

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