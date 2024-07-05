Заря в ближайшие дни начнет просматривать 21-летнего черногорского нападающего Деяна Перовича, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Форвард, который может сыграть как на острие атаки, так и на фланге, сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был ОФК Петровац, в составе которого Перович провел 77 матчей, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста.

Деян выступал в составе молодежной сборной Черногории, но в основную не вызывался. Transfermarkt оценивает нападающего в 100 тысяч евро. Зарю же в последнее время связывают с трансфером Эдуардо Герреро, который защищает цвета Панамы на Копа Америка-2024.

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