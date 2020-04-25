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Заря нацелилась на хавбека Динамо – трансфер мог состояться еще зимой

14:09 182 Читати українською
Заря нацелилась на хавбека Динамо – трансфер мог состояться еще зимой
Андриевский и Буяльский / ФК Динамо

Луганская Заря в зимнее трансферное окно пыталась оформить очередной трансфер из киевского Динамо.

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Хавбек уже имеет опыт выступлений за Зарю. В сезоне 2017/18 он играл за луганчан на правах аренды (25 матчей во всех турнирах, 3 мяча). Ожидается, что летом Заря вернется к кандидатуре резервиста Динамо, который на профессиональном уровне дебютировал в УПЛ в составе Металлисте.

К слову, в нынешнем сезоне Андриевский только 4 поединка во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Александр Андриевский Александр Андриевский Заря Заря
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