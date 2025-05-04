В поединке 27-го тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле разошелся миром с Зарей (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 27-й тур

ЛНЗ – Заря – 1:1

Голы: Вантух, 47 (аг.) – Будковский, 61

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Едва ли не самое большое разочарование второй части сезона – ЛНЗ – принимало луганскую Зарю. В Черкассах возлагали большие надежды на Романа Григорчука, однако после его прихода команда одержала лишь 2 победы и 2 ничьи и потерпела 5 поражений (безвыигрышная серия "фиолетовых" достигла уже 5 игр). Черкасчане балансировали над зоной переходных матчей (12-я строчка) и рисковали получить серьезные неприятности на финише сезона. Чтобы избежать проблем, надо было немедленно начинать набирать очки. Зато Заря чисто теоретически даже могла побороться за еврокубки (при условии четырех побед луганчан и поражений конкурентов во всех своих матчах).

Уже на старте встречи мяч попал в руку игроку Зари, однако арбитр проигнорировал эпизод. Команды активно перемещали по полю, но до завершающих ударов дело не доходило. На 24-й минуте ЛНЗ вышел вперед: Пасич получил передачу на ход от Момо, ворвался в штрафную слева, накрутил защитника и отпасовал на Топалова, который с лету замкнул в сетку. К сожалению, гол не засчитали, зафиксировав офсайд у Пасича.

Впоследствии Башич опасно навешивал в штрафную – Кучеренко успел выбить кулаками, сыграв на опережение. На 33-й минуте Тронтель со штрафного закручивал под перекладину – Кучеренко в сногсшибательном прыжке перевел на угловой.

Сразу после перерыва ЛНЗ забил второй раз и уже без претензий от рефери. Тилль навесил со стандарта с левого фланга и Вантух головой филигранно направил сферу в собственные ворота. Будковский почти сразу мог сравнивать, замыкая в касание, однако мяч прилетел в руки голкиперу. Но на 61-й минуте он реабилитировался сполна! Запрессинговав защитника, Филипп заставил голкипера ошибиться при передаче, мяч перехватил Мичин, вернул партнеру и тот пробил в уже пустые ворота.

За 5 минут до завершения игры роскошный момент упустил Макуана, добивая мяч по центру после навеса с углового – сфера срезалась с ноги и пролетела в нескольких метрах от ворот.

Ничья принесла Заре 36 очков и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с 28-ю пунктами двенадцатый.

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