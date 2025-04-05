В поединке 23-го тура чемпионата Украины Ворскла на последних минутах упустила ничью с Зарей (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24"

УПЛ, 23-й тур

Ворскла – Заря – 1:2

Голы: Малыш, 70 – Будковский, 51, Мичин, 90+4

Удаления: Скляр, 57 (Ворскла, вторая желтая карточка)

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Обе команды свои предыдущие поединки проиграли: Ворскла минимально уступила Кривбассу, а Заря неожиданно была разгромлена Колосом. Задачи полтавчан, которые в турнирной таблице идут четырнадцатыми, были более чем понятны – удержаться в элите. В свою очередь луганчане пока сохраняют шансы на еврокубки, но для выполнения поставленной цели надо было включаться уже и немедленно.

Соперники начали с глубокой разведки не форсируя событий. Первый по-настоящему опасный момент в матче возник лишь на 10-й минуте: Яцык получил передачу по центру, сместился влево, ворвался в штрафную Ворсклы, поборолся с защитниками, откатился к линии и с разворота пробил над перекладиной. Вскоре Дришлюк почти с линии штрафной нанес опасный удар над перекладиной.

В середине тайма Яцык получил роскошную диагональ от Дрышлюка и с левого фланга левой стрельнул в упор в стойку. Полтавчане огрызнулись стремительной контратакой, но Скляр отдал слишком сильную передачу на Салабая за спины защитников, в попытке вывести партнера один на один с Сапутиным. Через мгновение кипер Зари в сногсшибательном прыжке отразил удар Крупского по центру.

На 33-й минуте полтавчане разыграли наигранную комбинацию со стандарта, но замкнуть так никто и не успел. Уже в добавленное к первому тайму время Заря должна была выходить вперед: Слесар после стандарта получил передачу справа в штрафную и попал в штангу.

После перерыва Заря вышла вперед. Попара прострелил в центр с левого фланга, Мичин в касание отдал на Будковского, и тот переправил сферу в сетку. Интересно, что для Филиппа этот гол стал 5-м в ворота полтавчан – больше чем "зелено-белым" форвард Зари не забивал никому в УПЛ.

Через 6 минут Ворскла осталась в меньшинстве – Скляр заработал второй "горчичник", подставив свою команду грязным подкатом. Вскоре полтавчане убежали в контратаку четыре против одного, но Кане чудом пробил в Сапутина, который вовремя вышел из ворот. Впоследствии сначала Ндукве после фланговой подачи головой бил по центру – Александр снова спас, а через мгновение Салабай сыграл на подборе и целил в ближний угол – кипер Зари не дал шансов сопернику.

Ворскла продолжила давить и в воздухе запахло голом. Малыш после прострела Салабая остался сам перед пустыми воротами, но умудрился дважды попасть в защитников. Далее Ндукве нанес опасный удар головой мимо штанги. А на 70-й минуте полтавчане таки сравняли: Пердута прострелил с левого фланга и Малыш в касание пробил мимо Сапутина. В конце встречи Вантух под острым углом выходил один на один с Исенко, но тот успел выставить ногу и отбить мяч.

Казалось, все так и завершится боевой ничьей, но на последней компенсированной минуте Мичин удачно замкнул навес Башича и похоронил соперника.

Победа принесла Заре 32 очка и подняла на шестую строчку турнирной таблицы УПЛ. Ворскла с 21-м пунктом осталась четырнадцатой.

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