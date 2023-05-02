Заря рассматривает возможность выкупа панамского форварда Эдуардо Герреро. 23-летний нападающий в марте перешел к луганчанам из тель-авивского Маккаби на правах аренды и уже успел стать одним из важнейших игроков "мужиков".

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Как сообщил Виктор Вацко в своей программе "Вацко Live", израильтяне готовы отпустить футболиста за 500 тысяч евро. Именно такая клаусула прописана в арендном соглашении.

Напомним, в текущем сезоне Герреро провел за Зарю 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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