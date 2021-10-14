"Это очень важная встреча как для нас, так и для Шахтера. Между нами три очка разницы в таблице, в случае успешного результата мы догоняем Шахтер. Это сильно мотивирует. Мы хотим быть максимально высоко в таблице и выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

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Ощутимая ли разница между Динамо, Шахтером и остальными командами в Украине? Все упирается в финансовые возможности. Естественно, эти две команды имеют в своем распоряжении совершенно другой бюджет, чем другие клубы. Эти команды выступают в Лиге чемпионов. Но если говорить о качестве команд, то Заря может соперничать с этими командами. В прошлом сезоне мы победили Шахтер 1:0, а встреча первого круга завершилась 2:2. Динамо мы проиграли, но играли на равных. Мы можем конкурировать с этими командами", – цитирует Сайядманеша FanDay.

Центральный матч 11-го тура УПЛ Шахтер – Заря состоится 15 октября, начало в 17:00.

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