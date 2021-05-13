ВПК-Агро отправил запрос в Зарю относительно защитников Максима Агапова и Тимофея Сухаря, а также хавбека Дмитрия Поддубного, сообщает Meta-ratings.

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Клуб из Шевченковки хочет выкупить права сразу на всех трех футболистов, которые зимой перебрались в коллектив и выступают там на правах аренды. Агапов за это время сыграл 7 матчей, Сухарь принял участие в 10 поединках, а Поддубный – в пяти. Результативными действиями никто из них не отличался.

К слову, ВПК-Агро после 25 сыгранных матчей расположился на 11 позиции в турнирной таблице Первой лиги.

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