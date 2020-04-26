Заря может привести к банкротству легендарный клуб из-за Виллиана – луганчане требуют неподъемную сумму

Крузейро экстренными темпами пытается урегулировать вопрос с выплатой долгов.

Руководство Крузейро оказалось перед сложным выбором: срочно найти 3,5 млн евро и погасить все задолженности, или нарваться на новые санкции от ФИФА. У бразильского клуба есть время до 31 мая, чтобы уладить данный вопрос, сообщает издание Itatiaia.com.br.

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Среди клубов, которым Крузейро должен немалую сумму есть и представитель украинской Премьер-лиги. "Лисы" задолжали Заре 1,5 млн евро за трансфер полузащитника Виллиана Гомеса летом 2014 года. К слову, бразильцы пытались достичь согласия с луганским клубом относительно рассрочки платежа, однако украинцы отказались от данного предложения и требуют всю сумму в полном объеме. Боссы Крузейро имеют несколько вариантов, чтобы выйти из сложной ситуации. Один из них – заем в банке для расчета по долгам перед кредиторами, которые не соглашаются на отсрочку.

Интересно, что в Крузейро Виллиан Гомес перешел из Металлиста (сумма трансфера по данным Transfermarkt составила 3,5 млн евро), но впоследствии харьковский клуб, очевидно, переуступил долг луганчанам. Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов отказался раскрывать детали этой сделки, но признал факт существования задолженности в 1,5 млн евро со стороны бразильцев.

С января 2017 года Виллиан выступает за Палмейрас. Контракт 33-летнего футболиста с этим клубом рассчитан до конца следующего года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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