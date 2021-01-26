"У Зари могут быть достаточно большие проблемы. Насколько я понимаю, сейчас готовится судебный иск к Заре на 2 млн евро по поводу перехода Виллиана Гомеса. Дело, когда он перешел из Металлиста, и ни разу не сыграл за Зарю, а его продали в Крузейро и все деньги зашли луганчанам.

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Луганский клуб должен был отдать часть тем людям, которые организовывали трансфер, определенную сумму денег, но не отдал. Теперь эти люди написали письмо в Зарю с просьбой рассчитаться, а если этого не будет, то они оставляют за собой право идти в суд.

Два млн евро для любого украинского клуба – серьезные деньги. Стабильность Зари зависит от того, как команда сейчас отыграет весеннюю часть. Если команда попадет в групповой раунд Лиги Европы, тогда можно будет говорить о какой-то стабильности. А так у команды могут быть большие проблемы, и еще накладывается эта история с Виллианом.

Реально, он не сыграл ни одного матча. Насколько я понимаю, тогда были близкие отношения между Шахтером и Зарей, и руководство донецкого клуба посоветовало луганчанам провернуть эту историю, закрыть ее таким образом. Клуб взял футболиста из Металлиста, подписав как свободного агента. Виллиан не сыграл ни одного матча, и его сразу продали в Крузейро.

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Заря просто на ровном месте заработала деньги. Бесспорно, что это бизнес, но там были люди, которые оформляли всю эту историю, придумавшие её, и ожидали свои дивиденды. Заря с ними не рассчиталась, и это может быть очень серьезной проблемой для клуба", - поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

К слову, Виллиан Гомес никогда не играл за Зарю. В сезоне 2012/13 он защищал цвета харьковского Металлиста, откуда и перебрался в Крузейро в 2013 году. В момент перехода его права передали Заре, что было связано с отъездом из Украины владельца харьковского клуба Сергея Курченко.

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