Луганская Заря заинтересована в форварде Сумале Бакайоко из албанской Эгнатии.

Заря активно ищет кандидатов на позицию центрального нападающего. Telegram-канал Inside UPL сообщил, что луганский клуб проявляет предметный интерес к 23-летнему ивуарийскому форварду Сумале Бакайоко.

Нападающий выступает в чемпионате Албании за клуб Эгнатия. Главный тренер Виктор Скрипник уже успел ознакомиться с футболистом и не против его трансфера.

В текущем сезоне Бакайоко провел 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 4 поединка в квалификации Лиги конференций, где отметился одним забитым мячом. Игрок оценивается в 300 тысяч евро (данные Transfermarkt).

