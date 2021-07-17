Заря может воспользоваться затруднительным ситуацией Олимпика и забрать одного из игроков олимпийцев.

Игорь Снурницин прибыл в расположение Зари и может остаться в луганском клубе, информирует meta-ratings.

Десна представила очередного новичка

Ранее он находился на просмотре в Десне вместе с экс-партнером по Олимпику Евгением Цымбалюком, который подписал соглашение с черниговским клубом. Отметим, что Снурницин выступает в составе молодежной сборной Украины.

К слову, Игорь провел 18 матчей в составе Олимпика в прошлом сезоне, однако результативными действиями не отличался.

Динамо разгромило Эвиан: Леднев – герой, эффектный рейд Ваната с ассистом Бойко, позитив от Гармаша и Де Пены