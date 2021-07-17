Заря может подписать игрока молодежной сборной Украины
13:08 - Читати українською
Заря может воспользоваться затруднительным ситуацией Олимпика и забрать одного из игроков олимпийцев.
Игорь Снурницин прибыл в расположение Зари и может остаться в луганском клубе, информирует meta-ratings.
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Ранее он находился на просмотре в Десне вместе с экс-партнером по Олимпику Евгением Цымбалюком, который подписал соглашение с черниговским клубом. Отметим, что Снурницин выступает в составе молодежной сборной Украины.
К слову, Игорь провел 18 матчей в составе Олимпика в прошлом сезоне, однако результативными действиями не отличался.
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