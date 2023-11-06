Наставник луганчан Валерий Кривенцов поделился эмоциями от ничьей с Вересом (2:2) в матче 13-го тура УПЛ.

"Готовились к этой встрече очень серьезно. Моя команда сделала все, чтобы победить. Когда счет был 2:1, мы имели несколько шансов сделать счет 3:1 или 4:1, но не сумели закрыть эту игру.

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У нас очень молодая команда. Не хватило мастерства, правильных решений в третьей части поля. Уже который поединок нас преследует нефарт. Два удара по нашим воротам, рикошет и ничейная игра...

Отсутствие замен? Это мое решение. Хотел сделать одну замену, но передумал", – цитирует Кривенцова официальный сайт Зари.

Напомним, после 13-ти туров луганчане идут в зоне переходных матчей и с 10-ю очками занимают тринадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Заря дважды не удержала преимущество над Вересом – обе команды остаются под угрозой вылета