Заря могла получить за Сватка 200 тысяч евро, игрок летом перейдет в Хайдук, – Бурбас

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, в какую команду летом перейдет Александр Сваток.

"Заря могла заработать на Сватку 200 тысяч евро, отпустив сейчас. Но уперлась, требуя больше. Даже в эти 3 месяца основной центрбэк пригодился бы в борьбе за бронзу. Но клуб решил подпортить игроку карьеру, маринуя в дубле. Летом как свободный агент Сваток уйдет в Хайдук", – написал Бурбас.

Сваток объяснил, почему отказался продлевать контракт с Зарей

Напомним, Заря отправила Александра Сватка в дублирующий состав команды из-за нежелания подписывать новый контракт. Генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявил, что Заря не будет готовить игрока для другого клуба.