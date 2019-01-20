toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Заря могла получить за Сватка 200 тысяч евро, игрок летом перейдет в Хайдук, – Бурбас

20 января 20:25 223 Читати українською
Заря могла получить за Сватка 200 тысяч евро, игрок летом перейдет в Хайдук, – Бурбас
Александр Сваток / Фото: ФК Заря

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, в какую команду летом перейдет Александр Сваток.

"Заря могла заработать на Сватку 200 тысяч евро, отпустив сейчас. Но уперлась, требуя больше. Даже в эти 3 месяца основной центрбэк пригодился бы в борьбе за бронзу. Но клуб решил подпортить игроку карьеру, маринуя в дубле. Летом как свободный агент Сваток уйдет в Хайдук", – написал Бурбас.

Сваток объяснил, почему отказался продлевать контракт с Зарей

Напомним, Заря отправила Александра Сватка в дублирующий состав команды из-за нежелания подписывать новый контракт. Генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявил, что Заря не будет готовить игрока для другого клуба.

Теги
Заря Заря Александр Сваток Александр Сваток Хайдук Хайдук Игорь Бурбас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
52
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук