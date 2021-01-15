Заря во втором товарищеском матче на зимних сборах проиграла Пясту (1:2). Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Заря – Пяст – 1:2

Голы: Юрченко, 86, (пен.) – Хук, 6, Липски, 57

Луганчане неудачно начали встречу и пропустили гол в свои ворота уже через 6 минут после начала матча – Хук головой замкнул подачу со штрафного. Сайядманеш имел неплохой шанс сравнять счет, но Пяст был ближе ко второму голу, чем Заря – к своему первому.

Заря в матче с двумя пенальти спасла ничью с польским Ракувом

Скрипник провел 5 замен в перерыве, и это привело к опасному моменту Кабаева, однако вратарь справился с ударом головой. Однако поляки удвоили свое преимущество благодаря голу Липски. Заря в конце игры активизировалась в атаке и смогла сделать отставание минимальным благодаря точному удару Юрченко с пенальти, однако на большее у луганчан не хватило времени.

Отметим, что 12 января подопечные Скрипника провели матч против еще одного представителя Экстраклясы – Ракува, расписав результативную ничью (2:2).

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