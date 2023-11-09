Заря принимает Маккаби Тель-Авив в матче 4-го тура группового раунда Лиги конференций 2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Маккаби Тель-Авив на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится в польском Люблине. Команды сыграли всего два поединка в Лиге конференций – первая встреча Маккаби и Зари в Тель-Авиве была запланирована на 26 октября, но из-за боевых действий в Израиле УЕФА перенес игру 3-го тура на 25 ноября.

Заря – Маккаби Тель-Авив: анонс матча Лиги конференций

В двух предыдущих матчах группового турнира Лиги конференций Заря набрала 4 очка и занимает второе место квартета B. Лидирует бельгийский Гент, имеющий 7 очков после 3-х поединков. У Маккаби 3 пункта – ничья с Гентом и победа над исландским Брейдабликом, проигравшим все три матча.

Прямая трансляция матча Заря – Маккаби Тель-Авив доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Лиги конференций Заря – Маккаби Тель-Авив:

Заря: Турбаевский – Данченко, Джордан, Батагов, Снурицын – Кирюханцев, Мичин, Яцик, Нагнойный, Антюх – Герреро.

Маккаби Тель-Авив: Москера – Коэн, Лукассен, Саборит, Ревиво – Перец, ван Оверем, Каниховски – Битон, Захави, Милсон.