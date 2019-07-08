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Заря крупно уступила Осиеку – один из голов в ворота луганчан забил украинец

15:42 72 Читати українською
Заря крупно уступила Осиеку – один из голов в ворота луганчан забил украинец
Заря / ФК Заря

Луганская Заря встречалась с Осиеком в товарищеском матче на предсезонном сборе.

Товарищеский матч

Заря – Осиек – 1:4

Голы: Шалфеев, 84 – Дугандзич, 6, 18 Шполярич, 8, Лепа, 36

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Состав Зари: Никола Василь (Даниил Хмеловский, 33 (Дмитрий Мацапура, 65), Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Максим Белый, Леван Арвеладзе (Владислав Кабаев, 78), Тимофей Сухарь (Владислав Емец, 46), Дмитрий Литвин, Егор Шалфеев, Илья Повалий (Игорь Загоруйко, 56), Филипп Будковский.

Начало товарищеского поединка против Осиека для Зари вышло неудачным. Уже на 18 минуте игры счет был разгромным. Хорватская команда забила подопечным Скрипника трижды.

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На 35 минуте игры Осиек получил право исполнить пенальти. Пробивать пошел украинский футболист Дмитрий Лепа и удачно реализовал 11-метровый, сделав счет 4:0.

Во втором тайме Заря выровняли игру а в конце матча завладела инициативой, что вылилось в забитый мяч престижа. В итоге – поражение команды Скрипника 1:4.

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