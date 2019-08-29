Заря – Эспаньол: анонс матча квалификации Лиги Европы

Луганская Заря и барселонский Эспаньол встретятся во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Заря – Эспаньол

29 августа, 20:00, Запорожье, Славутич-Арена

Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Телетрансляция на телеканале УНИАН, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы луганская Заря оказалась на грани вылета из еврокубков. Поражение в Барселоне с неудобным счетом (1:3) оставляет подопечным Виктора Скрипника немного места для маневра. Дома луганчанам нужно забивать дважды, а свои ворота должны остаться "сухими". После втором тайма на Корнелья-Эль Прат, когда атака "попугаев" абсолютно доминировала на поле, последний пункт выглядит сверхсложным для реализации.

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Однако, игра Зари в первой половине испанского матча оставляет немного оптимизма для болельщиков. Луганчане действительно выглядели качественной командой, забили важный гол на выезде и могли развивать свой успех. Не повезло. Но в украинском клубе верят, что Эспаньол пока окончательно не закрыл вопрос о победителе дуэли. Значит, в Запорожье будет битва, к которой оба наставника начали готовиться заранее. В частности, на выходных обе команды провели матчи национальных первенств полурезервными составами. Скрипник предоставил отдых шестерым игрокам основы, а его оппонент Давид Гальего дал сыграть с первых минут Коршии, Налдо, Мелендо, Кампусано, которые вообще не выходили против Зари в прошлый четверг.

Это повлияло на ход матчей против львовских Карпат и Алавеса соответственно. Луганчане играли на равных со "львами", но сумели воспользоваться ошибкой соперника в обороне – на старте второго тайма защита львовян "забыла" о Будкивском, а Филипп спокойно вколотил мяч в сетку головой. Победа во Львове не только подняла настроение Зари перед ответным матчем с Эспаньолом, но и позволила запрыгнуть на третью строчку в чемпионате. А вот "попугаям" кадровые изменения на пользу не пошли – лишь нулевая ничья со скромным клубом из Страны Басков.

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Однако, Эспаньол продолжает оставаться фаворитом противостояния с Зарей. Луганчанам для общей победы пригодятся постоянные помощники украинских команд – дисциплинированность и фарт. Лишь самоотверженный труд на поле и немного улыбки госпожи Фортуны помогут ребятам Скрипника одолеть более классного соперника.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вернидуб (Заря)

Под вопросом: Педроса, Итурраспе, Давид Лопес, Пьятти (все – Эспаньол)

Дисквалифицированные: –

Отсутствуют по другим причинам: Силас (ненадлежащая игровая форма, Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Эспаньол

Заря: Шевченко – Тымчик, Белый, Чеберко, Михайличенко – Кочергин, Леднев, Иванисеня, Хомченовский – Громов – Русин

Эспаньол: Диего Лопес – Коршия, Мармоль, Калеро, Вила – Мелендо, Рока, Санчес, Варгас – Феррейра, У Лей

Прогноз "Футбол 24": 1:1

В футболе родные стены действительно помогают. Игроки Зари в запорожском поединке вряд ли будут выглядеть мальчиками для битья, как это было неделю назад во второй 45-минутке барселонского матча. Луганчане, очевидно, мощно начнут и попытаются забить быстрый гол, который заставит Эспаньол нервничать. Однако, развить собственный успех команде Виктора Скрипника будет значительно труднее, чем открыть счет. Это означает, что у "попугаев" будут и свои возможности забить, что при нынешнем уровне игры Зари в обороне грозит пропущенными мячами.

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