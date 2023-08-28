Как сообщалось ранее, новым главным тренером Зари будет Валерий Кривенцов. Однако, 50-летний специалист сможет стать полноценным наставником только после ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы с пражской Славией.

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По сообщению Sport.ua, после неожиданной отставки Ненада Лалатовича клубному руководству банально не хватило времени для оформления необходимых документов, чтобы Кривенцов смог руководить действиями луганчан уже в поединке с чехами.

Отмечается, что пока исполнять обязанности тренера будет Младен Бартулович, а помогать ему будет Артем Коледа. Уже во время сентябрьской паузы, вызванной матчами сборных, к работе приступит Кривенцов. Тогда и станет известно, кто еще войдет в тренерский штаб Зари.

Напомним, последним клубом Кривенцова был Металлист 1925, который он покинул в октябре 2022 года и с тех пор оставался без работы. 50-летний специалист ранее также работал с Мариуполем и молодежными и юношескими командами Шахтера.

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