Денис Антюх из-за дискомфорта в колене пропустил тренировку Зари, тогда как Максим Василец занимался по индивидуальной программе, сообщает Sport.ua.

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Также отмечается, что в текущем сезоне уже не сыграют Владислав Супряга, Владислав Вакула, Габриэль Эскинья. Однако, после завершения дисквалификации сможет вернуться на поле Кирилл Дрышлюк.

К слову, матч Заря – Шахтер запланирован на 9 мая, начало в 15:30. Луганчане занимают седьмое место в УПЛ (36 очков), тогда как Шахтер третий с 57 баллами.

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