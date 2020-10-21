"У нас была задача – попасть в еврокубки, мы сумели это сделать. Жаль, что с нами не будет болельщиков, чтобы разделить эту радость, но мы рассчитываем на хороший старт.

Лестер – Заря: прогноз на матч Лиги Европы

Заря в последнее время постоянно играет в Лиге Европы, поэтому в этом плане они опытнее нас. Мы посмотрели несколько их матчей, знаем, что они играют с ромбом в центре поля. На это нужно обратить внимание", – цитирует Эванса BBC.

Напомним, Лестер будет принимать Зарю уже 22 октября. Также луганчане посоревнуются в группе ЛЕ с АЕК и Брагой.

"Циганков – найбільше розчарування": Динамо знищують і хвалять – реакція на першу поразку Луческу вражає полярністю