Заря и Ворскла узнали потенциальных соперников в последнем раунде квалификации Лиги конференций
Луганский и полтавский клубы теперь знают, какие команды можно ожидать в третьем отборочном раунде ЛК сезона 2022/23.
Завтра, 18 июля, в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда отбора, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Имя соперника узнает луганская Заря, которая стартует именно оттуда. Команде Патрика ван Леувена может выпасть греческий Панатинаикос или любой из победителей пар Сепси – Олимпия, Влазния – Университет Крайова, Копер – Вадуц, Петрокуб – Лачи.
Также оппонента может получить Ворскла. Но ей сначала нужно одолеть АИК во втором раунде квалификации. Подопечным Виктора Скрипника жребий может выбросить любого из триумфаторов пар Ракув – Астана, Истанбул Башакшехир – Маккаби Нетания, Вальмиера – Шкендия, Спарта Прага – Викинг.