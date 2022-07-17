Луганский и полтавский клубы теперь знают, какие команды можно ожидать в третьем отборочном раунде ЛК сезона 2022/23.

Завтра, 18 июля, в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда отбора, сообщает официальный сайт УЕФА .

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Имя соперника узнает луганская Заря, которая стартует именно оттуда. Команде Патрика ван Леувена может выпасть греческий Панатинаикос или любой из победителей пар Сепси – Олимпия, Влазния – Университет Крайова, Копер – Вадуц, Петрокуб – Лачи.