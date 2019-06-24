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Заря и СК Днепр-1 разошлись миром в контрольном поединке

21:05 222 Читати українською
Заря и СК Днепр-1 разошлись миром в контрольном поединке
Заря – СК Днепр-1 / фото: ФК Заря

В рамках предсезонной подготовки Заря и СК Днепр-1 провели спарринг, в котором не смогли выявить сильнейшего.

Товарищеские матчи

Заря – СК Днепр-1 – 1:1

Голы: Леднев, 70 – Оринчак, 39

Заря: Шевченко, Вернидуб, Чеберко, Тымчик, Емец, Силас, Хомченовский, Кочергин, Леднев, Кабаев, Громов

СК Днепр-1: Клищук, Романюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Батагов, Когут, Снижко, Оринчак, Кольконяк, Кожушко

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Заря и СК Днепр-1 не смогли выявить сильнейшего в контрольном поединке. Луганчане больше владели инициативой, но вперед вышел СК Днепр-1 благодаря голу Оринчака. Впрочем, Заря смогла отыграться во втором тайме, ничью спас Леднев.

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Теги
Заря Заря Товарищеские матчи Богдан Леднев Богдан Леднев СК Днепр-1 СК Днепр-1
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