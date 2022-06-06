Заря и СК Днепр-1 сразятся за подписание хавбека Кирилла Ковальца из Александрии, сообщает фанатский сайт Zaryalg.com.

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Летом 28-летний игрок становится свободным агентом, поэтому нужно договариваться только с ним. Игор Йовичевич хотел видеть Ковальца в СК Днепр-1 еще год назад, но тогда переход не состоялся. Победитель борьбы с Зарей должен определиться в ближайшие дни.

Добавим, что в октябре Ковалец получил ужасную травму "крестов", поэтому успел наиграть в сезоне лишь 11 матчей, оформив 1 гол и 2 ассиста. Обычно полузащитник раздавал 5-6 результативных передач за кампанию, выполняя роль креативного центра Александрии.

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