Заря разошлась миром с Оболонью в матче 7-го тура УПЛ, который состоялся 27 сентября 2025 года. Результат и отчет о встрече читайте на "Футбол 24".

Заря и Оболонь перед стартом встречи располагались в середине турнирной таблицы. Игра получилась боевой: соперники не чурались борьбы, но моментов было немного. В первом тайме Оболонь имела двойную возможность, но Сапутин сначала справился с ударом Теслюка, а затем и с добиванием Нестеренко.

У "пивоваров" еще были заблокированный удар Теслюка и выстрел Слободяна в руки вратаря. Заря ответила ударом Будковского головой в ближний угол – Сташкив сумел среагировать. На 33-й минуте Теслюка заменили из-за повреждения, а до перерыва моментов и не было.

Во второй половине активнее выглядела уже Заря. Хватало и борьбы – игроки обеих команд не чурались бить и по ногам, если это было надо, но без грубостей. Евгений Шевченко немного не точно пробил головой, а через 3 минуты мог отличиться Роман Саленко, но его удар в падении попал в стойку! Под конец игры Будковский пробил чуть мимо дальней стойки, поэтому ничья 0:0 сохранилась до финального свистка.

