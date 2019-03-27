Заря и Мариуполь сыграли вничью в спарринге

Заря в контрольном матче сыграла вничью с Мариуполем.

Товарищеский матч

Заря – Мариуполь – 2:2

Голы: Будковский, 53, Литвин, 58 – Мишнев, 30, Федорчук, 76 (пен.)

"Тель-авівська система ПРО збила ракету прямо під час матчу". Футбол в умовах війни – досвід Ізраїлю для України

Заря во время международной паузы провела контрольный матч с Мариуполем, сообщает официальный сайт луганчан.

В первом тайме хавбек азовцев Дмитрий Мишнев открыл счет во встрече, но после перерыва в течение 6 минут Заря забила дважды усилиями Филиппа Будковского и Дмитрия Литвина. На 76-й минуте Мариуполь заработал пенальти, который реализовал Валерий Федорчук.

Пресс-служба "черно-белых" уже успела сообщить, что команда сыграет спарринг против Металлурга Запорожье, в городе которого базируется. Матч состоится 28 марта в 12:00.