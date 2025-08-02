Заря и ЛНЗ встретились в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги 2025/26. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Начало матча было за ЛНЗ – черкащане больше владели инициативой, но моментов было минимум. Заря начала выравнивать игру после минуты 10-й, но все оборвала воздушная тревога – на 17-й минуте команды вынужденно ушли в раздевалки. Поединок прервали на чуть более получаса, но эта пауза командам не пошла. Хотя Янич едва не забил в ворота ЛНЗ на 20-й минуте после подачи с углового, но его удар головой попал в перекладину!

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Имел неплохой момент Саленко, но пробил мимо ворот. Вакула пытался расстрелять ворота после розыгрыша углового, но защитник ЛНЗ успел заблокировать выстрел. Черкасцы ответили классным моментом Танковскому, которому скрытую передачу отдал Яшари – немного неточно. В итоге, до конца тайма голов зрители не увидели, хотя на трибунах были и достаточно известные люди: тренер сборной Украины U-19 и U-20 Дмитрий Михайленко, экс-игрок "сине-желтых" Евгений Шахов, шеф-скаут Металлиста 1925 Андрей Полунин и Младен Бартулович.

Перед началом второго тайма оператор выхватил довольно забавный эпизод. Нападающий Колоса Даниил Алефиренко, который является воспитанником Зари, пожаловал на игру своей бывшей команды вместе со своей пассией. Футболист пытался прикрыть зону декольте своей избранницы, которая, похоже, не очень была довольна.

На старте второго тайма ЛНЗ упустил фактически стопроцентную возможность. Беннетт получил великолепную разрезную передачу из глубины, ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил на свободного Дениса Кузыка (воспитанника Динамо), который умудрился не попасть в пустые ворота.

Подобных супермоментов больше не было, но шансы забить не исчезли. Сапутин спас Зарю после выстрела Геннадия Пасича. Имели моменты Яшари и Проспер, а у Зари вырвать победу мог Башич, который пробил чуть выше ворот. В итоге, ничья 0:0.