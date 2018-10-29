Заря и Александрия расписали нулевую ничью

Матч 13-го тура УПЛ между Зарей и Александрией завершился без голов.

Первый тайм выглядел довольно закрыто и был скупым на моменты. Более активной была Заря, которая контролировала мяч, в то время как Александрия больше сосредоточивалась на контрах – впрочем, этого можно было ожидать. После одной из таких на 26-й минуте гости могли выйти вперед – Шастал замкнул передачу Поляруса, Фелипе парировал перед собой прямо на него, но тут же арбитр зафиксировал фол в атаке. Заря ответила дуплетом: на 33-й минуте Руис удачно сыграл на опережение и завершил прострел Михайличенко ударом мимо ближней штанги, а на 35-й мощный удар Громова из-под перекладины вытащил Панькив. Чего-то более острого в этот отрезок игры команды не создали.

Второй тайм был еще более закрытым. В нем было очень много борьбы, подач, незавершенных контрвыпадов, валяния на газоне – и очень мало моментов. Лучшие из них произошли в середине и концовке тайма: на 66-й минуте удар Поляруса с отскока вытащил Фелипе, на 87-88-й минутах дважды вступил в игру Панькив, парируя удары Майбороды с и Михайличенка.

В конце концов, голов болельщики так и не увидели. Александрия осталась на третьем месте с 26 очками, а Заря осталась на седьмой строчке, имея в активе лишь 15.

Чемпионат Украины 2018/2019, 13-й тур

Заря – Олесандрия – 0:0