Еще два украинских клуба провели очередные поединки на сборах. Отчет о спаррингах Зари и Александрии читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Заря – Шкендия – 1:1

Голы: Хомченовский, 28 – Дориев, 13

Александрия – ЦСКА 1948 – 1:1

Голы: Юсейн, 44 (АГ) – Александров, 73

Заря пропустила во время первой атаки Шкендии из-за ошибки одного из "мужиков". После пропущенного мяча луганчане навалились на ворота соперника, что конвертировалось в взятие ворот. Это Хомченовский решился на дальний удар и красиво забил. Во второй 45-минуте Заря выглядела интереснее, но нередко македонцев спасал голкипер. Динамичная игра завершилась ничьей 1:1.

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Александрия встречалась с ЦСКА 1948. Болгары атаковали с первых минут, а команду Шарана спасали стойка и кипер. Более того, за минуту до перерыва александрийцы поймали ЦСКА на ошибке и вышли вперед – автоголом отметился Юсейн. Уже во второй 45-минутке украинская команда должна была удваивать преимущество, но пропустила. Александров пушкой издалека прошил ворота Александрии. Финальный свисток тоже зафиксировал интересные 1:1.

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Видеообзор матча Александрия – ЦСКА 1948: