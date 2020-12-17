"После прилета в Киев состоялась встреча с президентом. Мы провели долгий разговор. Евгений Геллер полностью доверяет тренерскому штабу. Кадровый вопрос в системе футбольного клуба несколько изменится. Мы пришли к тому мнению, что около пяти футболистов нас, скорее всего, покинут .

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В результате будет проведена селекционная работа. Была достигнута договоренность об усилении команды. Те позиции, которые будут необходимы Виктору Скрипнику, он определит. Это будет максимум 3-4 футболиста", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, луганчане завершили первую часть УПЛ на четвертом месте, а также пробились в 1/4 финала Кубка Украины.

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