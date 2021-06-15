Генеральный директор Зари Станислав Оганов заявил, что клуб имеет вопрос к уходу Николы Василя и работает над прекращением сотрудничества с Андреасом Циганиксом.

"С Циганиксом мы ведем переговоры, думаю, что в ближайшие два-три дня отношения между нами будут прекращены по обоюдному согласию и мы пожелаем удачи игроку в новом клубе.

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Не прибыл на сбор Никола Василь. Будем разбираться, в чем причина. Если он находится в другом клубе без уведомления нашего клуба, мы будем обращаться в УЕФА по поводу принятия санкций. В нашем клубе он будет наказан финансово", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

К слову, контракт латвийского хавбека Андреаса Циганикса с луганчанами рассчитан до следующего лета, а вот боснийский кипер Никола Василь в конце мая присоединился к немецкому Санкт-Паули.

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