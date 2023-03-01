Заря ведет переговоры с Динамо о переходе Никиты Бурды, сообщает Telegram-канал. Открытый мяч 2.0.

Заря подписала воспитанника Динамо и экзотического форварда с 0 голов за сезон

О деталях потенциального соглашения пока ничего неизвестно, но состоится ли трансфер, станет известно в ближайшие часы. Контракт Никиты с Динамо рассчитан до 30 июня 2023-го, после чего он может покинуть клуб свободным агентом.

Добавим, что Бурда в этом сезоне сыграл всего в 2 матчах во всех турнирах. До этого Никита в официальных матчах не играл больше двух лет из-за тяжелых травм.

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