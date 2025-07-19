Полузащитник Руан Оливейра может перебраться в чемпионат Украины.

В лагере луганской Зари появился потенциальный новичок – 25-летний бразильский полузащитник Руан Оливейра, сообщает ТаТоТаке.

Заря официально объявила о подписании защитника с опытом выступлений в еврокубках

По информации источника, футболист уже прибыл в расположение украинского клуба для прохождения медицинского обследования.

Оливейра сейчас находится на просмотре, и в случае положительных результатов Заря подпишет с ним контракт. Игрок универсальный – может закрыть несколько позиций в центре поля, что добавляет ему ценности для команды.

В послужном списке Руана – выступления за Коринтианс в бразильской Серии A. Последние полсезона футболист защищал цвета Куяби на правах аренды.

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