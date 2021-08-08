Заря – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
В рамках центрального поединка 3-го тура УПЛ луганская Заря принимает киевское Динамо. Стартовые составы и видеотрансляция встречи – по ссылке в новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура УПЛ 2021/22 Заря – Динамо стартовал в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "УНИАН", видеотрансляция доступна в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов, Кристиан – Шахаб, Сайядманеш
Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницин, Жунинью, Цвек, Кабаев, Лунев, Фримпонг, Гладкий
Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Жерсон Родригес – Гармаш
Запасные: Бойко, Шепелев, Де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Сидклей, Тимчик, Кулач
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